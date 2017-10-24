رئيس الوزراء الأردني: اليوم أصبح لدينا واقع جديد وإقليم جديد

عمان - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، أن الوضع الإقليمي السابق بدأ بالانتهاء واليوم أصبح لدينا واقع جديد وإقليم جديد بدأ يتشكل، وهناك دول جديدة تريد أن تدخل هذا الإقليم لها مصالحها ودوافعها.

وقال الملقي، خلال لقائه اليوم الإثنين قيادات أكاديمية وباحثين في الجامعة الأردنية، "إننا نقف اليوم على مفترق طرق ويجب أن نختار الطريق الذي نسير عليه والذي من شأنه تعزيز منعة الأردن السياسية والاقتصادية من خلال الاعتماد على الذات في ضوء عدم إمكانية الاعتماد على الغير".

وأكد الملقي على الحاجة إلى استقرار سريع في الإقليم حتى تستطيع الدول العودة إلى التنمية، لافتا إلى أن هذا الاستقرار يحتاج إلى تفاهمات على مستوى دول الإقليم ومصالحها وأدوارها، مؤكدا أنه لا بد أن يكون للأردن قدرة ديناميكية على التفاعل مع مخرجات الإقليم الجديد.

وأشار إلى أن "داعش" بدأت بالانتهاء، ولكن دون وجود استقرار حقيقي للإقليم لن تكون هناك ضمانات بعدم عودة نواة جديدة لحركات إرهابية، وبالتالي لا بد من تحصين المجتمعات والجبهات الداخلية من شرور هذه الآفة.

ولفت إلى أن إعادة الإعمار في سوريا والعراق ليست عملية اقتصادية فحسب وإنما تخضع لحسابات وتفاهمات سياسية.

وأكد أن الأردن وعلى الصعيد الوطني استطاع بقيادة الملك عبدالله الثاني أن يعبر بالأردن السنوات السبعة الماضية إلى بر الأمان ولم يكن هناك في هذا العبور خسارات سياسية بل كان في إنجازات سياسية وكان الأردن كما هو دائما داعما لأشقائه العرب دون التدخل في شؤونهم الداخلية، وكان يصر على أن الحلول يجب أن تكون سياسية يشارك فيها المواطنون.

وقال إن الأردن استطاع حماية حدوده الشمالية عن طريق مناطق التهدئة من خلال الاتفاق الثلاثي، الذي تم التوصل إليه في عمان بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأصبحت مناطق التهدئة في جنوب سوريا وشمال الأردن مطلبا عالميا ليتم تعميمها على باقي مناطق سوريا.

وأكد أن علاقات الأردن مع العراق متميزة جدا وهو مؤهل لأن يكون شريكا اقتصاديا وسياسيا وتنمويا مع الأردن، لافتا إلى اللقاء الذي جمع الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والذي تم خلاله التأكيد على الرغبة في زيادة التعاون والتوصل إلى حلول لأي معيقات تعترض التعاون التجاري.

وأشار إلى أن الحركة التجارية عبر معبر طريبيل الذي تم افتتاحه مؤخرا ليست سريعة ولكن " الحركة أفضل من السكون ونحن سائرون في الطريق الصحيح ".