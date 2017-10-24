مجند أمن مركزي: «شلت اتنين ضباط ماتوا كانوا معايا في رابعة» (فيديو)

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قال صبحي عطية، مجند بقطاع الأمن المركزي، إنه استفاد كثيرًا من التحاقه بالمؤسسة العسكرية، مضيفًا: «دخلت بإرادتي وأهلي شجعوني على الالتحاق».

وأضاف عطيه، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «شلت اتنين ضباط ماتوا كانوا معايا في رابعة العدوية»، معبرًا عن ما يشعر به في مثل هذا الموقف، بقوله:«بحس بالظلم وإننا مظلومين عشان إحنا بنأمن البلد»، مخاطبًا أعداء الدولة: «أنتم ليه بتعملوا كدا، أحنا بنجيب الناس اللي عايزة تخرب البلد، أحنا عايزين نوقف البلد دي على رجلها»، مؤكدًا أن حياته تغيرت بعد التحاقه بالجيش.