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رئيس مجلس النواب ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي يتفقان على دعم أولويات المواطنين

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي يتفقان على دعم أولويات المواطنين

02:35 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

رئيس مجلس النواب ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي يتفقان على دعم أولويات المواطنين

القاهرة - أ ش أ

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الإثنين، بمقر المجلس.

واستمعت الوزيرة من رئيس مجلس النواب، إلى أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة، وجهوده في خدمة المواطنين، مؤكدة على أن أولوياتها هي استكمال الإجراءات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار والعمل على ضخ استثمارات جديدة ودعم من الشركاء في التنمية في مشروعات تنموية واستثمارية من أجل تحسين مستوي معيشة المواطنين.

واتفق الجانبان، على ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارة ومجلس النواب، بما يعود بالنفع على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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