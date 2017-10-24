"المفوضين" تنظر طعن "دكروري" على تخطيه في رئاسة مجلس الدولة
"المفوضين" تنظر طعن "دكروري" على تخطيه في رئاسة مجلس الدولة
02:01 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
المستشار يحيى دكروري
كتب – محمود الشوربجي:
تنظر الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة.
طالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي.
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