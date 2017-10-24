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محلل سياسي: باريس تحتاج القاهرة كحليف استراتيجي

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محلل سياسي: باريس تحتاج القاهرة كحليف استراتيجي محلل سياسي: باريس تحتاج القاهرة كحليف استراتيجي

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قال المحلل السياسي والخبير بالشأن الفرنسي، مصطفى الطوسة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ينظر إلى على أنها منظومة أساسية في المنطقة الإقليمية، وسيعمل على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الرئيس عبدالفتاح ، موضحًا أن باريس تحتاج القاهرة كحليف استراتيجي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الاثنين، أن «فرنسا منخرطة في الحرب على الإرهاب، بعد الضربات الموجعة التي تلقتها على يد تنظيم داعش، ومصر أيضًا تحارب الإرهاب بلا هوادة»، موضحًا أن «الزعيمان السيسي وماكرون سيناقشان مسألة محاربة الإرهاب بكل قوة».

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وذكر أن «الضربات الإرهابية لفرنسا فتحت أعين الفرنسية لأهمية مشاركة الحلفاء في القضاء على أخطبوط الإرهاب، وسيكون هناك توافقًا بين السيسي وماكرون حول رؤية الإرهاب».

وأكد أن «محاربة الإرهاب هي التي من الممكن أن توثر على العلاقة الاقتصادية بين مصر وفرنسا، والقضاء على الإرهاب أولوية حيوية لدى القاهرة وباريس».

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