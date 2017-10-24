الاتحاد الأوروبي يتفق على قواعد جديدة لمنع "الإغراق الاجتماعي"

بروكسل - (د ب أ)

قالت ماريان تيسن، المفوضة الأوروبية للشؤون الاجتماعية، إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على قواعد جديدة لمنع ما يسمى بـ "الإغراق الاجتماعي"، وجعل أرباب العمل يدفعون للعمال الأجانب نفس الأجور التي يدفعونها للعمالة المحلية.

ويشير مصطلح "الإغراق الاجتماعي" إلى ممارسة يلجأ إليه بعض أرباب العمل باستخدام العمالة بسعر أرخص عما هو معتاد عليه في الموقع الذي يعملون به.

وكتبت تيسن، عبر تويتر، عقب اجتماع مع وزراء الشؤون الاجتماعية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "المساواة في الأجر عن نفس العمل المتساوي في نفس المكان تقع في لب (المبادئ) الاجتماعية لأوروبا".

وتنظم تعليمات العمال الصادرة عام 1996 توظيف عمال الاتحاد الأوروبي في بلدان أخرى داخل التكتل وتحدد معايير معينة، مثل دفع الحد الأدنى للأجور المحلية. لكن النقابات تشكو من أن أرباب العمل كثيرا ما يستخدمون الثغرات لإساءة استخدام القواعد.

وتقول المفوضية الأوروبية إن العمال الأجانب لا يتلقون في الغالب سوى نصف ما يتلقاه العمال المحليون من أجر.