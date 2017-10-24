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أمين مجلس التعاون الخليجي والمبعوث الأممي لليمن يبحثان آخر تطورات الساحة اليمنية

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مصراوي Masrawy

أمين مجلس التعاون الخليجي والمبعوث الأممي لليمن يبحثان آخر تطورات الساحة اليمنية

01:30 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

أمين مجلس التعاون الخليجي والمبعوث الأممي لليمن يبحثان آخر تطورات الساحة اليمنية

الرياض - أ ش أ

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني، دعم دول المجلس للجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإعادة العملية السياسية في اليمن للتوصل إلى حل سياسي يحفظ أمن واستقرار وسيادة اليمن وينهي معاناة الشعب اليمني.

وأكد الزياني خلال لقائه اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ضرورة سعي المجتمع الدولي إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

كما جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإعادة إحياء المفاوضات السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

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