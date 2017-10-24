مرتضى: لا مانع من تأجيل مباراة دجلة.. وأتمنى فوز الاهلي على الوداد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لا يمانع في تأجيل مباراة فريقه المقبلة أمام وادي دجلة، من السبت إلى الأحد، بسبب مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة أمس الاثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة on sport، أن النادي الأهلي يمثل مصر في النهاية، ويجب مراعاة رغبة بعض الزمالكاوية في مشاهدة مباراته أمام الفريق المغربي، معلقًا أنه في بطولة الدوري المحلي يرغب في «هد حيل» الفريق الأحمر ويتمنى تعثره، لكن ما الجدوى في ذلك من تشجيع الوداد؟.

شاهد أيضا

وتابع رئيس القلعة البيضاء، أنه هو الممثل الرسمي والشرعي لنادي الزمالك، ويتمنى موافقة لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، على تأجيل مباراة دجلة، والتوفيق للأهلي في مواجهته الحاسمة، مطالبًا المتعصبين بالهدوء تجنبًا لحدوث أى أزمات.