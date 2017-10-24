«الداخلية» توافق على حضور 60 ألف مشجع للأهلي أمام الوداد (فيديو)

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قال الإعلامي مدحت شلبي، إن وزير الداخلية، وافق رسميًا على حضور 60 ألف مشجع للنادي الأهلي، خلال مواجهة الوداد المغربي، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ملعب« برج العرب» في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار «شلبي»، خلال حلقة أمس الاثنين، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة ON sport، إلى أن وزارة الداخلية، أخبرت ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بالموافقة على زيادة عدد جماهير القلعة الحمراء، دعمًا لبطل مصر في مهمته بالبطولة الإفريقية.

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وطالب «شلبي»، الجمهور بعدم التسبب في أى أعمال شغب في حالة خروج الأهلي بنتيجة سلبية، والتعامل باحترام مع الجهات الأمنية.