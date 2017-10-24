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رئيس نادي القضاة يزور مصابي حادث الواحات بمستشفى الشرطة

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مصراوي Masrawy

رئيس نادي القضاة يزور مصابي حادث الواحات بمستشفى الشرطة

12:53 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

رئيس نادي القضاة يزور مصابي حادث الواحات بمستشفى الشرطة

رئيس نادي القضاة يزور مصابي حادث الواحات

كتب - طارق سمير:

زار وفد من نادي قضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أمس الإثنين، مصابي الشرطة بحادث الواحات الإرهابي.

واطمأن "عبد المحسن" والوفد المرافق له على المصابين من ضباط وجنود، وأشادوا بما قدموه وسيقدموه من تضحيات غالية؛ حفاظا على الوطن، معبرين عن اعتزازهم بهم.

كانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت يوم الجمعة الماضي، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا -حسب بيان الداخلية- وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي.

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