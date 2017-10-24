هل تدعم مصر الجيش السوري كما تفعل مع الليبي؟.. السيسي يُجيب

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لها سياسة ثابتة تجاه الدول التي تُعاني حالة من الاضطراب، ومنها سوريا، حيث أنه من المهم للغاية الحفاظ على وحدة الدول حتى لا تزداد الأمور سوءً في المنطقة، مشدّدًا على ضرورة المحافظة على الدولة الوطنية.

أكد السيسي، في حواره لقناة «فرانس 24»، مساء الاثنين، «الجيش الوطني هو المعني بالحفاظ على الدولة وبمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى التي تمر بها المنطقة العربية».

وحول اعتراف مصر بالنظام السوري، أو نفي ذلك، قال: «أنا أتحدث عن إطار ومظلة شاملة لإيجاد حل للأزمة السورية، ولا أتحدث في تفاصيل، المهم أن نخرج من هذه الحالة، والشعب السوري هو المسئول عن اختيار مستقبله من خلال انتخابات حرّة».

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وحول دعم مصر للجيش السوري، كما تفعل مع الجيش الليبي، تابع: «الجيش الوطني هو المسئول عن الاستقرار والأمن، وليس أحد آخر، بغض النظر عن دعمه من عدمه، أنا لا أتحدث هنا عن دعم، ولكن الجيش الوطني هو المسئول عن بسّط الأمن في بلاده».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى باريس، اليوم الاثنين، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.