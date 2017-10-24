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السيسي: «لا توجد علاقات سرية مع إيران.. وأمن الخليج جزء من أمننا»

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السيسي: «لا توجد علاقات سرية مع إيران.. وأمن الخليج جزء من أمننا» السيسي: «لا توجد علاقات سرية مع إيران.. وأمن الخليج جزء من أمننا»

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن « مع دول الخليج في أمنها واستقرارها، أمن الخليج جزء من أمننا والأمن القومي العربي، وأي إجراءات تؤدي إلى الاستقرار في هذه المنطقة ندعمها».

أكد السيسي، في حواره لقناة «فرانس 24»، مساء الاثنين، أن علاقات مصر مقطوعة مع إيران منذ أكثر من 40 عامًا، مشدّدًا على أنه لا توجد علاقات بين البلدين علنية أو سرية أو دبلوماسية.

تابع: «نسعى إلى تخفيض التوتر الموجود، وضمان أمن الأشقاء في الخليج، والآخرين لا بد أن ينظروا بعين صادقة إلى أمن الخليج».

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وحول العلاقات الإيرانية القطرية، قال: «يكفينا أن الـ14 مطلبًا كان هدفها الحفاظ على أمن واستقرار منطقتنا، ومن ذلك يتضح دور إيران في زعزعة الأمن والاستقرار».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى باريس، اليوم الاثنين، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلًا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

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