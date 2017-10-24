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صورة وخبر: الأسد يضحك و"سحر" تموت

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: الأسد يضحك و"سحر" تموت

12:37 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

الأسد يضحك وسحر تموت

القاهرة – (مصراوي)

وقف الرئيس السوري بشار الأسد مبتسمًا بين لاعبي منتخب بلاده في صورة نشرتها صفحة الرئاسة السورية على فيسبوك، وفي نفس اليوم بصورة أخرى لفظت رضيعة سورية أنفاسها الأخيرة بسبب سوء التغذية التي تعاني منها مدينة الغوطة الشرقية التي تقع تحت سيطرة المسلحين المعادين لحكم الأسد.

أبرزت وسائل إعلام عالمية الصور المؤلمة لرضيعة تصارع الموت في منطقة يسيطر عليها المسلحون في سوريا، لتكون مثالا حيا على المأساة والأهوال التي يعانيها المدنيون يوميا في الحرب التي دامت ست سنوات.

وكانت سحر ضفدع المصابة بسوء تغذية قد بلغ عمرها 34 يوما عندما تم نقلها من قبل والديها إلى عيادة في الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها المتمردون ، قبل أن تتوفى في اليوم التالي.

وفي حدث أخر، قال الرئيس السوري إن الإنجاز الذي حققه السوري خلال مباريات تصفيات لعام 2018، لم يكن يُحقق لولا "نجاحات وانتصارات الجيش والقوات المسلحة ضد الإرهابيين في وجه أعتى حرب تعرضت لها سوريا في التاريخ الحديث" على حد وصفه.

واستقبل الأسد، الإثنين، لاعبي المنتخب الوطني السوري لكرة القدم والكادر الفني والإداري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

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مصراوي Masrawy

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