مقتل وجرح 70 مدنيا في قصف جوي بالخطأ على دير الزور السورية
مقتل وجرح 70 مدنيا في قصف جوي بالخطأ على دير الزور السورية
12:27 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
أرشيفية
دمشق - (د ب أ)
سقط أكثر من 70 شخصا بين قتيل جريح نتيجة غارة لطيران حربي يرجح أنه روسي ، على حي القصور في مدينة دير الزور شرق سورية.
وذكرت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن طائرة حربية يرجح أنها روسية قصفت عن طريق الخطأ حي القصور الخاضع لسيطرة الحكومة وسط مدينة دير الزور مساء اليوم الاثنين ما تسبب بسقوط 70 شخصا بين قتيل وجريح غالبيتهم من المدنيين.
وأشارت مصادر إعلامية، نقلا عن مصدر طبي في دير الزور، إلى أن مشافي المدينة استقبلت جثث مالا يقل عن 28 شخصا ونحو 42 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء من ضحايا الغارة الجوية.
ويعد حي القصور أحد أكبر الأحياء في مدينة دير الزور، الذي بقي تحت سيطرة الحكومة السورية طيلة السنوات الماضية، حيث تتخذ منه القوات الحكومية منطلقا لقصف الأحياء المجاورة الخاضعة لسيطرة داعش.
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