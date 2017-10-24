عبد الحفيظ: عودة حسام غالي واردة جدًا (فيديو)

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه عرض على حسام غالي، قائد الفريق السابق، والنصر السعودي الحالي، لمدة موسمين، مؤكدًا أنه من اللاعبين المقربين إلى قلبه.

ونفى «عبد الحفيظ»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، كل ما يثار حول إجبار اللاعب على الرحيل، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لن يخجل في الإفصاح عن التسبب في رحيل اللاعب إذا حدث ذلك بالفعل.

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وعن إمكانية عودة «الكابيتانو» للفريق مجددًا، أفصح مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن هذا الأمر وارد جدًا.