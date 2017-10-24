أخبار عاجلة

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عبد الحفيظ: عودة حسام غالي واردة جدًا (فيديو)

Google+ Print
عبد الحفيظ: عودة حسام غالي واردة جدًا (فيديو) عبد الحفيظ: عودة حسام غالي واردة جدًا (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه عرض على حسام غالي، قائد الفريق السابق، والنصر السعودي الحالي، لمدة موسمين، مؤكدًا أنه من اللاعبين المقربين إلى قلبه.

ونفى «عبد الحفيظ»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، كل ما يثار حول إجبار اللاعب على الرحيل، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لن يخجل في الإفصاح عن التسبب في رحيل اللاعب إذا حدث ذلك بالفعل.

شاهد أيضا

وعن إمكانية عودة «الكابيتانو» للفريق مجددًا، أفصح مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن هذا الأمر وارد جدًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)