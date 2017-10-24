مدرب الأهلي: أبو تريكة وغالي أفضل من دربتهم.. وتمنيت ضم شيكابالا

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كشف حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة أفضل اللاعبين، الذين قام بتدريبهم خلال مسيرته، حيث جاء في مقدمتهم محمد أبو تريكة، وحسام غالي، ومحمد بركات، ووائل جمعة، وغيرهم.

وعن أفضل صفقة تم ضمها في وجوده، أكد «البدري»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «المدرج»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على قناة dmc sports، أن أبو تريكة يعتبر الأكثر تأثيرًا في أداء الفريق، مشيرًا إلى أنه لم يندم على الاستغناء عن أى لاعب في وقت سابق، لكنه تمنى كثيرًا ضم محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد الزمالك المعار حاليًا للرائد السعودي.

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