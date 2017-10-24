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عدلي القيعي لعمر هريدي: «كلامك حقير يا رخيص.. روح اتغطى» (فيديو)

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عدلي القيعي لعمر هريدي: «كلامك حقير يا رخيص.. روح اتغطى» (فيديو) عدلي القيعي لعمر هريدي: «كلامك حقير يا رخيص.. روح اتغطى» (فيديو)

التحرير

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شنّ عدلي القيعي، وإبراهيم المنيسي، هجومًا على عمر هريدي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة نادي السابق، على خلفية المنشور، الذي كتبه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل مباراة الأهلي والنجم الساحلي بساعات.

وكتب «هريدي»، أن أحد المرشحين بانتخابات القلعة الحمراء المقبلة، اجتمع ببعض لاعبي الفريق وأعطاهم مبلغًا ماديًا كبيرًا نظير التخاذل في اللقاء والخروج من بطولة إفريقيا، للتأثير في موقف بعض المرشحين.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه ضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

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وقال «القيعي»، خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج «ملك وكتابة»، الذي يعرض على قناة الأهلي، «ده كلام فارغ، وكان يجب على المواقع عدم نشره، لأنه كلام عبيط»، موجهًا حديثه لهريدي: «يا رخيص روح اتغطى».

ومن جانبه قال المنيسي، «لو فيه أطفال بيشوفوا اللي مكتوب هيضحكوا على الكلام العبيط ده، كانت النتيجة إن فيه 6 أهداف بيوجعوا لصالح الأهلي».

  

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التحرير

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