كريم خطاب لمرتضى منصور: تصريحاتك مُضحكة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتقد كريم خطاب، عبر برنامج "في الاستاد"، يوم الإثنين، على نجوم إف إم، تصريحات مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عقب الهزيمة من سموحة بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز، والتي أشار خلالها إلى أن السبب هو العفاريت التي أعدها شيخ أحضره فرج عامر، رئيس نادي سموحة.

وقال خطاب في مستهل حلقته: "الزمالك كان يلاعب سموحة وسقط بثلاثية وبتحصل في كل مكان في العالم ومن أقوى الفرق، فنيا هي كانت قافلة مع الزمالك والزمالك لم يكن مميزًا ومدرب سموحة كان رائعًا، ولديه لاعبون جيدون وقدروا يلعبوا الفرقة زي ما هما عايزين، لكن مش طبيعي كل مرة أخسر أقول إنه السحر والعفاريت، وأنا المفروض قدوة ولا يصح أن أكون رئيس الزمالك وأقول تصريحات تضحك، إنت بتهز الكيان بهذه التصريحات".

شاهد أيضا

وأضاف: "بما فعلته فأنا أمنح تصريحات للفشل لأي شخص في النادي وأي حد يعمل أي أمر خاطئ أقول الأشباح والعفاريت، والمنافسين بتوعي سيضحكون عليّ، والتصريحات المرة دي كان فيها شيء من التفاصيل، وقال إن فرج عامر، رئيس سموحة، أحضر شيخًا ويدفع له أموالًا من أجل أن يساعده على الفوز، وهنا نقف أمام سؤال مهم، لماذا لا يفوز سموحة بالدوري إذن؟ وبعدين أقول الجن صور للحكم إن ركلتي الجزاء أمام طنطا ركلتين جزاء وهما ليسا كذلك من الأساس، اليوم الجريدة الرسمية للمنافس التقليدي للزمالك اللي هي الأهلي تهكمت على تصريحات مرتضى منصور وهي كلها إيفيهات وتصريحات نشأت من الفيسبوك".

وتابع: "أنت تربى نشأ صغيرًا كله يتحدث في الكرة، ولا ينفع أوصل له إن اللي حدث هو العفاريت، لا يصح أن يطلع رئيس النادي ويقول هذا الكلام، فما بالكم باللاعبين، الموضوع بايخ والسوشيال ميديا أصبحت توثق كل شيء ولن تمحى بين يوم وليلة، هذا أمر لم أسمعه في أي مكان في العالم، هو عذر ليس له أي أساس من الصحة، وسموحة كل تاريخه هو وصيف دوري وكأس، فهل يحضر هذا الشيخ في مباريات الزمالك فقط؟".