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ملخص ليلة «The Best».. رونالدو الملك وزيدان «تاريخي» والريال «سيد العالم»

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ملخص ليلة «The Best».. رونالدو الملك وزيدان «تاريخي» والريال «سيد العالم» ملخص ليلة «The Best».. رونالدو الملك وزيدان «تاريخي» والريال «سيد العالم»

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اختتم الحفل السنوى الذي اقامه للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على مسرح "لندن بلاديوم"، والذي وزعت فيه جوائز الأفضل للعام المُنصرم، وشهد الحفل توزيع 7 جوائز وهي: جائزة أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة في العالم، أفضل مدرب في العالم، أفضل مُدربة، أفضل حارس مرمى في العالم،جائزة أفضل هدف "بوشكاش"، وجائزة أفضل جمهور.

حفل الفيفا

ريال مدريد الذي توج بـ ألقاب العام الماضي هي: الدوري الاسباني، دوري أبطال أوروبا، السوبر الاسباني والسوبر الأوروبي، كان صاحب نصيب الأسد من الترشيحات والجوائز​، حيث فاز البُرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" للعام الثاني على التوالي بعد مُنافسه مع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، ونيمار نجم باريس سان جيرمان، بعدما كان هدافًا لدوري الأبطال بـ12 هدفًا.​

حفل الفيفا

كما كانت جائزة أفضل مُدرب من نصيب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي،متفوقًا على ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس المُتوج بثنائية الدوري والكأس مع السيدة العجوز، وانطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي المتوج بالبريميرليج.

حفل الفيفا

وامتلك ريال مدريد 5 لاعبين في التشكيلة المثالية لـ"فيفا" FIFA XI والتي جاءت كالتالي..

حراسة المرمى: جيجي بوفون (يوفنتوس)

خط الدفاع: مارسيلو (ريال مدريد)، راموس (ريال مدريد)، بونوتشي (يوفنتوس)، الفيس (باريس سان جيرمان)

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، توني كروس (ريال مدريد)، اندريس انيستا (برشلونة)

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، ليونيل ميسي (برشلونة)، نيمار (باريس سان جيرمان)

حفل الفيفا

كما كان حارس الملكي، من المرشحين الثلاثة النهائيين للفوز بجائزة أفضل حارس التي توج بها الايطالي جيجي بوفون.

حفل الفيفا

100675-رونالدو


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