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الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:27 مساءً
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:27 مساءً
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:27 مساءً
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:24 مساءً
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:15 مساءً
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:12 مساءً
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:12 مساءً
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:12 مساءً
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:09 مساءً
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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إنفراد لـ مساء الأنوار .. وزير الداخلية يوافق على حضور 60 ألف مُشجع في مباراة الأهلي والوداد المغربي
فيديو
ON Sport
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 12:25 صباحاً
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