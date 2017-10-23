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السيسي: الإخوان يحاكمون بعدالة.. وأين حقوق الإنسان للشهداء وأسرهم؟

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السيسي: الإخوان يحاكمون بعدالة.. وأين حقوق الإنسان للشهداء وأسرهم؟ السيسي: الإخوان يحاكمون بعدالة.. وأين حقوق الإنسان للشهداء وأسرهم؟

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن « تُحافظ على مواطنيها، في ظلّ حجم إرهاب وتطرف كبير تواجهه مصر، هذا الوضع المماثل الذي حينما حدث في دول أخرى تسبب في تشريد مئات الآلوف والملايين، وذلك حينما خرجت الأمور عن السيطرة».

أكد السيسي، في حواره لقناة «فرانس 24»، مساء الاثنين، «أنا مسئول عن أمن وسلامة 100 مليون مصري، أين حقوق الإنسان بالنسبة للشهداء وأسرهم والأطفال والأرامل والأمهات التي فقدوا أولادهم في خلال 3 سنوات ماضية».

تابع أن «أفراد جماعة الإخوان يتعرضون لمحاكمة عادلة وفقًا للقانون المصري، هناك إجراءات تقاضي حقيقية يتم من خلالها مراعاة كافة المواد القانونية، إجراءات تتم تجاه أشخاص متهمة في تُهم محددة، إما أن يتم يُبرءوا أو يُدانوا، وفي الغالب التهم متعلقة بملفات تُخلّ بالأمن، هناك حملة مُمنهجة ضد مصر».

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ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى باريس، اليوم الاثنين، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

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التحرير

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