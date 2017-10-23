وزير الأوقاف: أبعدت 6 قيادات إخوانية بعد ساعة من تعييني

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، إنه منذ تعيينه في منصبه في شهر يوليو عام 2013، وهو يحارب الفكر المتطرف داخل الوزارة.

وأضاف جمعة خلال حوار أجراه مع الإعلامي محمد السوقي رشدي، في برنامج «آخر النهار» على شاشة «النهار»، أن وزارة الأوقاف كان لها النصيب الأكبر من الأخونة، مضيفًا أن القرار الأول الذي اتخذه بعد ساعة فقط من توليه الوزارة كان إبعاد 6 قيادات إخوانية من منصابهم من الذين تم انتدابهم.



وأوضح جمعة أن الفترة التي تولى فيها الإخوان الحكم، جاءت بالسلب على الوزارة، إذ قاموا بتعيين أشخاص ليس علاقة لهم بالعمل الديني أو من خريجي الأزهر.

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وكشف جمعة أنه نجح خلال 1500 يوم، هم مدة توليه منصب وزارة الأوقاف حتى الآن، من إبعاد جميع القيادات الإخوانية العليا من الوزارة، ولكن تبقى الخلايا النائمة منهم، وهم الموظفين الصغار والعاملين في مساجد الزاوية، مشيرًا إلى أن هؤلاء يجري تطهير الوزارة منهم، ولكنهم مردوا على النفاق ولديهم قدرة قوية على التخفي، لذا يصعب اكتشافهم.