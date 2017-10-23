السسيي: محدش يقدر يأمن حدود ممتدة لـ1200 كيلو بنسبة 100%

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول حادث الوحات الإرهابي، الذي وقع الجمعة الماضية، إن «مصر تُقدر إن النجاح في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق سيترتب عليه انتقال بعض عناصر الجماعات الإرهابية، من جبهة الدولتين، في اتجاه ليبيا ومصر وسيناء وغرب إفريقيا».

أكد السيسي، في حواره لقناة «فرانس 24»، مساء الاثنين، «نحن في حاجة لأن نتكاتف للغاية لمنع وصول هؤلاء المقاتلين والأسلحة والتمويل لهم».

تابع: «مصر لها حدود مع ليبيا على امتداد 1200 كيلو متر، وحتى الآن دمرنا أكثر من 1200 سيارة مُحملة بالأسلحة والذخائر والمقاتلين».

وردًا على سؤال «لماذا يحدث هذا الاختراق؟»، قال: «محدش يقدر يأمن حدود ممتدة لـ1200 كيلو في مناطق صحراوية بنسبة 100%، ولكن هناك جهود كبيرة».

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وحول المتورطين في الحادث، قال: «نحن مازلنا في بداية التحقيقات، وهناك دول تُمول الإرهاب بكل الطرق من أجل استقرار العالم وليس مصر فحسب».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى باريس، اليوم الاثنين، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.