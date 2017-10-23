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السيسي عن المصالحة مع الإخوان: الشعب في حالة غضب شديد

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السيسي عن المصالحة مع الإخوان: الشعب في حالة غضب شديد السيسي عن المصالحة مع الإخوان: الشعب في حالة غضب شديد

التحرير

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قال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، اليوم الإثنين، إن مؤسسة الأزهر الشريف هي الجهة المسئولة عن تجديد الخطاب الديني في ، مؤكدًا أن مؤسستي الأزهر والكنيسة ممثلتان في المجلس القومي لمكافحة الإرهاب.

وأضاف خلال لقائه مع قناة «فرنس24»: «الأزهر يجدد الخطاب الديني ولكن نعلما جميعا أن الحديث في الأمور الدينية أمر حساسة جدًا، ولكي نشعر بنتائج إيجابية سنحتاج إلى وقت أكثر من ذلك».

وعلى صعيد العلاقات الإفريقية، علق السيسي، بقوله: «مصر جزء من إفريقيا، وطبيعي إن علاقتنا بالدول الإفريقية تعود الي ما كانت عليها، وحريصون على عودتها أكثر من السابق».

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وعلى صعيد أخر، أكد السيسي أن هناك فرق بين بين تدهور سعر العملة وتحريره، موضحًا: «قبل رفع الدعم كانت الدولة تدعم وبالتالي تدعم المشتريات التي تدخل البلاد من الخارج، والآن وبعد تحرير سعر الصرف وكل شيء يحسب طبقًا لقيمة العملة المصرية».

وعندما طرح على السيسي سؤالًا عن احتمالية عقد مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، قال: «الإجابة عند الشعب المصري، الشعب في حالة غضب شديد، ويجب على الآخرين أن يضعوا ذلك في عين الاعتبار».

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التحرير

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