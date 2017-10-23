السيسي: استقرار ليبيا يصب في مصلحة أمن مصر القومي

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قال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن الدول العربية المقاطعة لقطر وضعت 14 مطلبًا يجب على الدوحة تنفيذها من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

وبشأن الأزمة الليبية، عقب خلال لقائه مع قناة «فرنس24»، بأنه يوجد تعاون مع الجهات الفرنسية في هذا الملف، متابعًا: «نتعاون مع فرنسا من أجل حل الأزمة الليبية وتوحيد صفوف شعبها»، وأكمل: «توجد فرصة لحل الأزمة الليبية سياسيًا، ونحن نرعى الاتفاق بين الأشقاء الليبين من أجل الوصول إلى حل سياسي دون اللجؤ إلى السلاح».

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وتابع السيسي: «لدينا مصلحة مباشرة في استقرار ليبيا، وسيطرة الدولة الليبية على أراضيها يصب في مصلحة الأمن القومي المصري».