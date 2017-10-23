السيسي: مصر تحترم مواطنيها.. ولا يوجد لدينا معتقل سياسي

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن «مصر لا تتدخل في شئون الدول الأخرى، ونطالب بعدم التدخل في شئوننا الداخلية»، معقبًا: «لا يوجد أي معتقل سياسي في السجون المصرية، وهناك إجراءات تقاضي طبقًا للقانون».

وأكد السيسي، في حواره لقناة «فرانس 24»، أن الإعلام أحيانا يتناول الأوضاع في مصر بصورة غير حقيقية، مشددًا على أن مصر تحترم مواطنيها، وتكفل حقوقهم.

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ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى باريس، اليوم الاثنين، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.