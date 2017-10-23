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السيسي لـ«فرانس 24»: يحب مواجهة الدول الداعمة والممولة للإرهاب

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السيسي لـ«فرانس 24»: يحب مواجهة الدول الداعمة والممولة للإرهاب السيسي لـ«فرانس 24»: يحب مواجهة الدول الداعمة والممولة للإرهاب

التحرير

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أشاد الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الاثنين، بكفاءة مقاتلات «الرافال» الفرنسية ومساهمتها في تعزيز قدرات الدفاعية، مؤكدًا أهمية التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات في المنطقة.

وتناول السيسي، في حواره لقناة «فرانس 24»، جهود مصر في مكافحة الإرهاب، قائلًا: «السيسي نجحنا في الفترة الأخيرة في تدمير ألف و٢٠٠ عربة محملة بالأسلحة والذخائر على حدود مصر»، داعيًا إلى مواجهة الدول التي تدعم الإرهاب وتموله.

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ويذكر أن السيسي وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، حيث يجري زيارة رسمية هناك، ويأتي على رأس أولويات أجندتها ملف مكافحة الإرهاب.

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التحرير

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