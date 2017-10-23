وزير الصحة: الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي

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قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل تم عرض مسودته النهائية على رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدولة ومجلس الوزراء عليه، تميهدًا لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف في كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، أن قانون التأمين الصحى يهدف إلى تقديم خدمة صحية جيدة لجميع المواطنين، وتمت مناقشة القانون فى عدة جلسات متتابعة باجتماع الوزراء، وعرض المشاكل المتوقع مواجهتها عند تطبيق القانون، وانتهت هذه الاجتماعات إلى المسودة النهائية المقترحة لمشروع القانون.

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وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لمتابعة إعداد الدراسة الاكتوارية، وسيناريوهات تطبيق القانون، وزيادة نصيب الفرد من 149 جنيهًا فى النظام الحالى إلى 1300 جنيه فى النظام الجديد، وزيادة مصادر التمويل لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، ومقترح لتطبيق مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل على مدار 15 عامًا طبقًا لرؤية وزارة المالية مقسمة على 6 مراحل.