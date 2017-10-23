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مران الزمالك| جلسة بين نيبوشا ومدبولي.. وغياب الشناوي

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مران الزمالك| جلسة بين نيبوشا ومدبولي.. وغياب الشناوي مران الزمالك| جلسة بين نيبوشا ومدبولي.. وغياب الشناوي

التحرير

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كتب-كريم قماح

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تحت قيادة المونتنجرى نيبوشا، تدريباته الجماعية اليوم الإثنين على ملعب حلمى زامورا بمقر النادي بميت عقبة، استعداداً لمواجهة وادى دجلة بالجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز.

شهد مران اليوم غياب أحمد الشناوى حارس مرمى ، عن مران الفريق الجماعى اليوم بعد إصابته بنزلة برد حادة وارتفاع بدرجة الحرارة، وحصل حارس الأبيض على اذن من الجهاز الفنى للفريق عن طريق حسين السيد مدير الكرة، بالغياب عن المران.

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كما شارك حازم إمام في التدريبات الجماعية، بعدما أدى تدريبات تأهيلية بالأمس بعد إصابتة بشد فى العضلة الضامة خلال مواجهة سموحة الأخيرة، بالجولة السادسة.

وقاد ماركو  رودريجو مدرب الأحمال تدريبات بدنية قوية، لرفع الحمل البدنى للاعبين وزيادة اللياقة البدنية، وشارك خلال المران جميع اللاعبين بستئناء أحمد مجدى الذى يخضع  لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طبيب الفريق عمور المطرواى.
 
وحرص نيبوشا حرص المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للزمالك ، عقب انتهاء التدريبات الجماعية ، على عقد جلسة مع أحمد مدبولي لاعب وسط الفريق ، لمنحه بعض النصائح والتوجيهات لتنفيذها في التدريبات .
 
ويعد أحمد مدبولي لاعب وسط الفريق ، من العناصر التي يعتمد عليها المدير الفني ، في ظل التزامه في التدريبات، والمهارات التى يتمتع بها.
 
جدير بالذكر ان الزمالك يحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط، عقب السقوط بالجولة الماضية أمام سموحة بثلاثية نظيفة.  

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التحرير

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