الكاف يخطر الأهلي بموعد نهائي دوري الأبطال

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كتب: أحمد شحاتة - أحمد سعيد

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر النادي الأهلي بتحديد السابعة من مساء السبت المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتقدم مسؤولو النادي الأهلي بطلب بتأجيل المباراة لتقام ليوم الأحد بدلًا من السبت، إلا أن الاتحاد الإفريقي رفض طلب المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب التغلب على فريق النجم الساحلي بنتيجة 7-4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور نصف النهائي، بينما تأهل الوداد بعد فوزه على اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.







