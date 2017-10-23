أخبار عاجلة

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الكاف يخطر الأهلي بموعد نهائي دوري الأبطال

Google+ Print
الكاف يخطر الأهلي بموعد نهائي دوري الأبطال الكاف يخطر الأهلي بموعد نهائي دوري الأبطال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة - أحمد سعيد

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر النادي الأهلي بتحديد السابعة من مساء السبت المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شاهد أيضا

وتقدم مسؤولو النادي الأهلي بطلب بتأجيل المباراة لتقام ليوم الأحد بدلًا من السبت، إلا أن الاتحاد الإفريقي رفض طلب المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب التغلب على فريق النجم الساحلي بنتيجة 7-4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور نصف النهائي، بينما تأهل الوداد بعد فوزه على اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.
 
 
 
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»