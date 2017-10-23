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للمرة الخامسة.. رونالدو أفضل لاعب في العالم

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للمرة الخامسة.. رونالدو أفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة.. رونالدو أفضل لاعب في العالم

التحرير

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اُختتم الحفل السنوى الذي اقامه للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على مسرح "لندن بلاديوم"، والذي وزعت فيه جوائز الأفضل للعام المُنصرم، وشهد الحفل توزيع 7 جوائز وهي: جائزة أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة في العالم، أفضل مدرب في العالم، أفضل مُدربة، أفضل حارس مرمى في العالم،جائزة أفضل هدف "بوشكاش"، وجائزة أفضل جمهور.

وفاز البُرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" للعام الثاني على التوالي بعد مُنافسه مع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، ونيمار نجم باريس سان جيرمان.

وتوج البرتغالي بـ4 بطولات العام المُنصرم هي: الدوري الاسباني، دوري أبطال أوروبا، السوبر الاسباني والسوبر الأوروبي، كما كان هدافًا لدوري الأبطال بـ12 هدفًا.​

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