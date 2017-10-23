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الجامعة الأمريكية تبحث إعادة تدوير مخلفات النخيل في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الجامعة الأمريكية تبحث إعادة تدوير مخلفات النخيل في الوادي الجديد

11:00 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الجامعة الأمريكية تبحث إعادة تدوير مخلفات النخيل في الوادي الجديد

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

الخارجة - (أ ش أ)

أنهى وفد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية لمركز الداخلة في الوادي الجديد لبحث تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية جديدة تتعلق بإعادة تدوير مخلفات النخيل.

وقال رئيس مركز الداخلة في الوادي الجديد المهندس عبد الحكم جبالي، إن وفدا من من مركز بحوث الدراسات بالجامعة الأمريكية، برئاسة الدكتورة أتينا باسكولوسكى، انتهى من تفقد عدد من الجمعيات والمناطق التي يمكن من خلالها تقديم منح لتنفيذ مشروعات لتشغيل الشباب والقضاء على مخلفات النخيل في عدد من القرى.

وأشار إلى أن زيارة الوفد شملت جمعية تنمية المجتمع بقرية الراشدة، حيث تم استعراض المشروعات التي يمكن أن يتم تنفيذها كمشروعات فرم وتدوير مخلفات النخيل، والسماد العضوي "الكومبوست".

وأكد رئيس مركز الداخلة أنه جار الانتهاء من الحصر الفعلي لجميع النخيل على مستوى قرية الراشدة، تمهيدا للبدء في المشروع خلال ديسمبر القادم.

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