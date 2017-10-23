الجامعة الأمريكية تبحث إعادة تدوير مخلفات النخيل في الوادي الجديد
الجامعة الأمريكية تبحث إعادة تدوير مخلفات النخيل في الوادي الجديد
11:00 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
الجامعة الأمريكية بالقاهرة
الخارجة - (أ ش أ)
أنهى وفد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية لمركز الداخلة في الوادي الجديد لبحث تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية جديدة تتعلق بإعادة تدوير مخلفات النخيل.
وقال رئيس مركز الداخلة في الوادي الجديد المهندس عبد الحكم جبالي، إن وفدا من من مركز بحوث الدراسات بالجامعة الأمريكية، برئاسة الدكتورة أتينا باسكولوسكى، انتهى من تفقد عدد من الجمعيات والمناطق التي يمكن من خلالها تقديم منح لتنفيذ مشروعات لتشغيل الشباب والقضاء على مخلفات النخيل في عدد من القرى.
وأشار إلى أن زيارة الوفد شملت جمعية تنمية المجتمع بقرية الراشدة، حيث تم استعراض المشروعات التي يمكن أن يتم تنفيذها كمشروعات فرم وتدوير مخلفات النخيل، والسماد العضوي "الكومبوست".
وأكد رئيس مركز الداخلة أنه جار الانتهاء من الحصر الفعلي لجميع النخيل على مستوى قرية الراشدة، تمهيدا للبدء في المشروع خلال ديسمبر القادم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالأسماء.. 4 مصابين بينهم طفل في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد
-
الوادي الجديد جامعةً ومدارس تقف حدادًا على أرواح شهداء الواحات
-
130 محضرا ضد مستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد
-
تنظيم رحلات "اعرف بلدك" لـ600 شاب وفتاة لزيارة الوادي الجديد
إعلان
إعلان