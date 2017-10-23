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السيسي في حوار فرانس 24: نتعرض لحملة ممنهجة من منظمات حقوقية دولية

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مصراوي Masrawy

في حوار فرانس 24: نتعرض لحملة ممنهجة من منظمات حقوقية دولية

11:14 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

السيسي في حوار فرانس 24: نتعرض لحملة ممنهجة من منظمات حقوقية دولية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمد الصباغ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، في حوار مع قناة "فرانس 24" إن الإرهاب هو الخطر الذي يهدد العالم كله ويجب التكاتف لمواجهته، مؤكدًا في الوقت نفسه أن منظمات دولية حقوقية تقوم بحملات ممنهجة ضد ومشيرًا إلى أن عناصر الإخوان المسلمين يواجهون محاكمات عادلة بإجراءات تقاضي طبقًا للقانون المصري.

وعند سؤاله عن انتقادات منظمات دولية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر قال: "أين حقوق الإنسان للشهداء وأسرهم والأطفال والأرامل والأمهات التي فقدت أبناءها، فين حقوق الإنسان هنا؟".

وقال في إجابة عن عملية الواحات الإرهابية:" نحن نقدر أن النجاح في سوريا والعراق سيترتب عليه انتقال ولو لبعض العناصر من هذه الجبهة في اتجاه ليبيا ومصر وسيناء وغرب إفريقيا. عشان كدا محتاجين نتكاتف ونمنع وصول المقتلين أو الأسلحة".

وأضاف: "حتى الآن خلال سنتين ونص تلاتة دمرنا اللي قدرنا ندمره. أكثر من 1200 عربية محملة بالأسلحة والذخائر والمقاتلين". 

محدش يقدر يأمن حدود ممتدة لـ1200 كيلو بنسبة 100%، لكن في جهود مشتركة لمنع وصول الأسلحة والمقاتلين في ليبيا ثم التعامل مع المقاتلين هناك.

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