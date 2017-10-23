صحيفة "لوفيجارو" تجري حوارًا مع الرئيس السيسي بمناسبة زيارته لفرنسا

باريس - (أ ش أ)

أجرت صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية حوارا هاما مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول عددا من القضايا الهامة إقليميا ودوليا، وينتظر أن تقوم بنشره على صفحاتها خلال الساعات القادمة.

وتناول الرئيس السيسي ـ خلال الحوار ـ عددا من القضايا الهامة ذات الإهتمام المشترك بين مصر وفرنسا، من بينها قضايا الإرهاب ومدى خطورته الراهنة على دول العالم أجمع، وكذلك توضيح حقيقة الأوضاع في مصر منذ 30 يونيو وحتى الآن، والرؤية المصرية بشأن العديد من القضايا المصرية والعربية والدولية.