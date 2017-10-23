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السيسي عن المصالحة مع الإخوان قبل انتخابات الرئاسة: الشعب غاضب

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مصراوي Masrawy

عن المصالحة مع الإخوان قبل انتخابات الرئاسة: الشعب غاضب

11:04 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

السيسي عن المصالحة مع الإخوان قبل انتخابات الرئاسة: الشعب غاضب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب – محمد الصباغ:

أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي على السؤال حول المصالة مع الإخوان المسلمين قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، وقال في حوار لقناة فرانس 24 إن الأمر يعود إلى الشعب المصري.

وتابع:"السؤال دا إجابته عند الشعب المصري مش عندي أنا. الشعب المصري في حالة غضب شديد ويجب على الأخرين وضع ذلك في الاعتبار.

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