السيسي عن المصالحة مع الإخوان قبل انتخابات الرئاسة: الشعب غاضب
السيسي عن المصالحة مع الإخوان قبل انتخابات الرئاسة: الشعب غاضب
11:04 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب – محمد الصباغ:
أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي على السؤال حول المصالة مع الإخوان المسلمين قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، وقال في حوار لقناة فرانس 24 إن الأمر يعود إلى الشعب المصري.
وتابع:"السؤال دا إجابته عند الشعب المصري مش عندي أنا. الشعب المصري في حالة غضب شديد ويجب على الأخرين وضع ذلك في الاعتبار.
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