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السيسي لـ"فرانس 24": الأفكار الخاصة بالدين حساسة والأزهر يتحرك في تصحيح الخطاب

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مصراوي Masrawy

لـ"فرانس 24": الأفكار الخاصة بالدين حساسة والأزهر يتحرك في تصحيح الخطاب

11:02 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الرئيس السيسي

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس السيسي إن الخطاب الديني حدث فيه تقدم فالأفكار الخاصة بالدين هي حسّاسة وهناك تحفظ شديد عند التعامل معها.

وأضاف في حوار مع قناة فرانس 24: "الأزهر معنية بتصحيح الخطاب الديني وتتحرك بالأمر، والجهود المبذولة تاخد وقت أكبر من كدا. المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف يضم الازهر والكنيسة المصرية والعمل جار لتطوير هذا الأمر. "

وقال الرئيس في حواره اليوم الإثنين: "في ناس كتير بتقدم العناصر دي على أنها متمردة أو مسلحة، لكنها متطرفة وإرهابية".

وصرح أيضًا أن الإرهاب هو الخطر الذي يواجهه العالم وليس وفرنسا فقط. وتابع: "إحنا لا بد أن نتكاتف جميعا دا التحدي الحقيقي للإنسانية في العالم كله".

وأضاف أن ما يحدث في سوريا سيترتب عليه اتجاه عناصر من التنظيم نحو ليبيا ومصر وسيناء وغرب إفريقيا، ويجب منع المقاتلين والأسلحة.

وأضاف: "حتى الآن خلال سنتين ونص تلاتة دمرنا اللي قدرنا ندمره. أكثر من 1200 عربية محملة بالأسلحة والذخائر".

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مصراوي Masrawy

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