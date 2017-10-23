"حركة فتح": إرادة الصمود ظهرت جلية في شوارع قطاع غزة

غزة - (أ ش أ)

قال ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح إن إرادة الصمود والبقاء ظهرت جلية في شوارع قطاع غزة، وإن هناك عودة تدريجية للحياة في غزة، تزامناً مع البدء في تطبيق بنود المصالحة الوطنية.

وأكد الفتياني - في تصريحات لدى وصول وفد من المجلس الثوري للحركة، اليوم الاثنين إلى قطاع غزة - أن هذا الاتفاق يجب أن يصان، وأنه من غير المسموح العودة للخلف مهما كانت التحديات والعقبات التي يجب أن نتجاوزها من أجل المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وحماية للقضية ومشروعنا الوطني، وأن الوحدة الوطنية سلاحنا في التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن حركة فتح ستتجاوز كافة العقبات من أجل المصلحة العليا للشعبين، وأنها تعمل بكل جدية لإنهاء الانقسام من منطلق إيمانها بأهمية وحدة الشعب والقرار والمصير للوصول الى حقوقنا الوطنية.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس يدعم المصالحة الوطنية بكل قوة، وهو مصمم على إنهاء الانقسام، وقال بشكل واضح يجب أن تنتهي هده الصفحة السوداء وأن نعمل بإرادة صلبة وقلوب مفتوحة لطي صفحة الإنقسام.