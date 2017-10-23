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استقالة عمدة أنقرة من منصبه بسبب ضغوط أردغان

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مصراوي Masrawy

استقالة عمدة أنقرة من منصبه بسبب ضغوط أردغان

10:59 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

استقالة عمدة أنقرة من منصبه بسبب ضغوط أردغان

مليح غوكشيك عمدة أنقرة

أنقرة - (أ ش أ)

قدم مليح غوكشيك عمدة أنقرة استقالته اليوم من منصبه، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت (ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن غوكشيك - الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية الحاكم ويشغل منصب العمودية منذ عام 1994 ويبلغ من العمر 69 عاما ـ يعتبر خامس عمدة منتخب يقدم استقالته بسبب ضغوط أردوغان.

وكان عمدة إسطنبول قد إستقال من منصبه الشهر الماضي، فيما أعرب أردوغان عن رغبته في تجديد شباب حزب العدالة والتنمية الحاكم والتخلص من المسئولين الذين وصفهم بأنه "أصيبوا بالشيخوخة والتعب".

ويرى المراقبون أن استقالة غوكشيك تأتي - فيما يبدو - نتيجة لتعرضه لضغوط من أردوغان.

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