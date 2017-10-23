السيسي: الشعب السوري هو "من يقرر مصيره"

كتب - عبدالعظيم قنديل:

حث السيسي جميع الأطراف المتحاربة في سوريا إلى الحوار لإيجاد مخرج مناسب للحرب الجارية، مؤكدًا أن الشعب السوري هو "من يقرر مصيره".

كما لفت الرئيس المصري إلى موقف مصر الرسمي من الحرب الأهلية السورية، منوهًا إلى أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية يعد أولوية بالنسبة إلى مصر.

وحول الأزمة الخليجية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر لاتدخل في شئون الدول الأخرى، مضيفًا: "في المقابل لا نقبل لأي طرف بالتدخل في شئوننا الداخلية".

كما أوضح السيسي أن مطالب مصر والدول المقاطعة لقطر واضحة، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المطالب هو الحفاظ على أمن واستقرار البلدان العربية.

وفي رده على سؤال حول التهديد الإيراني بالمنطقة، أكد السيسي أن أمن دول الخليج جزء لايتجزء من أمن مصر.

ووصل الرئيس السيسي، إلى العاصمة الفرنسية "باريس" ظهر اليوم؛ للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء ذلك خلال حوار أجراه الرئيس مساء اليوم مع قناة "فرانس ٢٤"، على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.