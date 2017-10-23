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السيسي يصحح لمحاور "فرانس 24": في سيناء "إرهابيين" وليس متمردين أو مسلحين

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مصراوي Masrawy

يصحح لمحاور "فرانس 24": في سيناء "إرهابيين" وليس متمردين أو مسلحين

10:53 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب – محمد الصباغ:

صحح الرئيس عبدالفتاح السيسي ما قاله محاوره في قناة فرانس 24، حينما تحدث الأخير عن "المسلحين" في سيناء، فقال له الرئيس: " الإرهابيين مش مسلحين ولا متمردين".

وقال الرئيس في حواره اليوم الإثنين: "في ناس كتير بتقدم العناصر دي على أنها متمردة أو مسلحة، لكنها متطرفة وإرهابية".

وصرح أيضًا أن الإرهاب هو الخطر الذي يواجهه العالم وليس وفرنسا فقط. وتابع: "إحنا لا بد أن نتكاتف جميعا دا التحدي الحقيقي للإنسانية في العالم كله".

وأضاف أن ما يحدث في سوريا سيترتب عليه اتجاه عناصر من التنظيم نحو ليبيا ومصر وسيناء وغرب إفريقيا، ويجب منع المقاتلين والأسلحة.

وأضاف: "حتى الآن خلال سنتين ونص تلاتة دمرنا اللي قدرنا ندمره. أكثر من 1200 عربية محملة بالأسلحة والذخائر".

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