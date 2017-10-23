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السيسي لـ"فرانس 24": نسعى لدولة فلسطينية تحافظ على المواطن الإسرائيلي

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مصراوي Masrawy

لـ"فرانس 24": نسعى لدولة فلسطينية تحافظ على المواطن الإسرائيلي

10:50 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، في حوار مع قناة "فرانس 24" إن الهدف من المصالحة الفلسطينية هو عدم السماح لحالة التطرف بالارتفاع في الجيل الثاني والجيل الثالث.

وتابع أنه يجب وجود المصالحة لتصبح السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة قطاع غزة، وفتح المعابر والتعامل مع أوضاع القطاع.

وأضاف أيضًا أنه بذلك يتم تهيئة المناخ لفرصة "نراها مواتية للسلام وإقامة دولتين الدولة الإسرائيلية وبجوارها دولة تحترم وتؤمن وتحافظ على حياة المواطن الإسرائيلي".

وأضاف ان معبر رفح جزيء من معابر القطاع وله اتفاقات دولية وبعودة السلطة هناك إسهام في العودة الحركة له، وجزء من إنهاء الإرهاب في سيناء.

وتابع: "لا نسعى إلا لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام ولقاءنا مع نتنياهو في إطار إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولو حدث ذلك السلام وشجعنا هذا الأمر ووقفنا بجواره فكل المنطقة ستتغير".

وحول الانتقادات التي وجهت للرئيس بحسب سؤال المحاور بعد لقاءه مع رئيس وزراء إسرائيل، قال الرئيس: "المقصد لو كان عظيم مثل إحلال السلام لن نلتفت لأراء أخرى."

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