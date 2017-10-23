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التنظيم والإدارة: التعليم بها عمالة تمثل 62% من الإدارة المحلية

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التنظيم والإدارة: التعليم بها عمالة تمثل 62% من الإدارة المحلية التنظيم والإدارة: التعليم بها عمالة تمثل 62% من الإدارة المحلية

التحرير

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قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قطاع التربية والتعليم مُتّخِم بالعمالة التي تمثل 62% من حجم العمالة في الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية لم ينص على منح مكافآت نهاية خدمة للمواطنين.

أضاف جميل، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن «تقييم الموظفين وفق قانون الخدمة المدنية سيكون كل 6 أشهر، ولا يجوز فصل أي موظف إلا بحكم قضائي».

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أشار إلى أنه «تم ربط الحوافز والمكافآت بمعدل أداء الموظف»، موضحًا أن أكثر محافظة مكدسة بالموظفين هي القاهرة بـ213 ألفًا.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن أنه تم حصر كل أعداد العاملين بالجهاز الإداري، وأصبح هناك ربطًا لهذه البيانات بالرقم القومي، وأن الجهاز يعمل الآن على إعداد برنامج إلكتروني للخدمة المدنية يشمل كل السجلات لكل فرد موجود داخل الجهاز الإداري ليصبح هناك مستقبلًا بطريقة سهلة للتعامل مع موظفي .

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التحرير

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