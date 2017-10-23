التنظيم والإدارة: تم تثبيت 700 ألف موظف عقب الثورة لم يكن لهم حاجة

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قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه «لدينا 323 وحدة إدارية بمختلف المحافظات تضم 58% من عدد موظفي الدولة، ولدينا 5.7 مليون موظف في الحكومة.. و169 هيئة خدمة في مصر».

أضاف جميل، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن الإدارة المحلية تستحوذ على 64% من العاملين في مصر، موضحًا أنه تم تثبيت ما يقرب من 700 ألف موظف في الفترة التي تلت الثورة.

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أشار إلى أن «240 مليار جنيه هي مخصصات أجور موظفي الحكومة في الموازنة.. وغالبية العمالة المعينة بعد ثورة يناير لم يكن لها حاجة».

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن أنه تم حصر كل أعداد العاملين بالجهاز الإداري، وأصبح هناك ربطًا لهذه البيانات بالرقم القومي، وأن الجهاز يعمل الآن على إعداد برنامج إلكتروني للخدمة المدنية يشمل كل السجلات لكل فرد موجود داخل الجهاز الإداري ليصبح هناك مستقبلًا بطريقة سهلة للتعامل مع موظفي الحكومة.