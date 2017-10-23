التنظيم والإدارة: سنصل إلى معدل موظف لـ40 مواطنًا في 2030

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قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه «في 2030 سنصل إلى معدل موظف واحد لكل 40 مواطنًا»، مشيرًا إلى أن «بعض الوظائف الكتابية مثل (الكاتب)، ستبدأ في التراجع خلال السنوات القادمة نظرًا لاعتماد الأنظمة المميكنة».

أضاف جميل، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن «كل وزارة بها عدد من الحرفيين مُعينين لأعمال الصيانة.. وهذا أمر يمكن تداركه بالتعاقد مع شركات».

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أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، يحسم مصير موظفي الخدمات المعاونة في الحكومة قريبًا.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن أنه تم حصر كل أعداد العاملين بالجهاز الإداري، وأصبح هناك ربطًا لهذه البيانات بالرقم القومي، وأن الجهاز يعمل الآن على إعداد برنامج إلكتروني للخدمة المدنية يشمل كل السجلات لكل فرد موجود داخل الجهاز الإداري ليصبح هناك مستقبلًا بطريقة سهلة للتعامل مع موظفي الحكومة.