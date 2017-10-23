الحلبي: محاولات اختراق الحدود مستمرة لكن هناك تأمين عال من قواتنا

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قال اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، مساء الاثنين، إنه لا يمكن فصل الإرهاب الموجود في مصر عن الإرهاب الموجود في باقي دول العالم.

أضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «هناك محاولات مستمرة لاختراق الحدود لكن هناك تأمين عالٍ جدا من جانب قواتنا».

أكد أن «القوات الجوية أحبطت محاولات تسلل 1000 سيارة منذ الثورة الليبية، وهي سيارات باهظة الثمن وهذا يؤكد وقوف دول وراء تمويل الإرهاب».

وحول إعلان القوات الجوية إحباط محاولة جديدة لاختراق الحدود وتدمير 8 سيارات محملة بالأسلحة والذخائر، عقب: «قوة الانفجار تؤكد أن السيارات كانت محملة بمواد شديدة الانفجار».

أشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن «اللقطات التي أُذيعت تُظهر الإرهابيين أثناء محاولتهم الفرار من السيارات».

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وأعلنت القوات المسلحة، الإثنين، عن إحباط القوات الجوية محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية.

وقالت القوات المسلحة، في بيان لها، الإثنين، إن العملية أسفرت عن تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي تزامنًا مع أعمال التمشيط والمداهمة للدروب والمناطق الجبلية لتتبع العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات، واستمرارًا للجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.