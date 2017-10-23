الحسيني: الإرهاب في مصر منذ أكثر من 50 عامًا (فيديو)

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم الإثنين، إن الإرهاب لم ينتهي من مصر منذ النصف الثاني من القرن العشرين حتى الآن، مؤكدًا أنه لا توجد دولة متقدمة في العالم لا تعاني من الإرهاب.

وأضاف الحسيني خلال برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «الإرهاب في مصر عمره ما كان صفر، حتى أيام الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان الإرهاب متواجد في مصر»، مؤكدًا أنه من الصعب السيطرة على الحدود الغربية لمصر لطولها الذي يتجاوز 1200 كيلو.

وتابع: «مافيش بلد فيه الإرهاب صفر، لكن فيه بلاد تحارب الإرهاب بفاعلية، وأحنا في مصر بنعمل كل حاجة نقدر نعملها عشان نواجه الإرهاب».

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