الصحة: حل أزمة «البنسلين» وجارٍ توفير مليون عبوة

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قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إن الوزارة تمكنت من حل أزمة نقص دواء «البنسلين» بمستشفيات وزارة الصحة منذ أسبوعين بضخ 198 ألف عبوة؛ لعلاج الحمى الروماتيزمية.

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وأضاف مجاهد فى مداخلة هاتفية فى برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «تن» أنه تم توزيع الدواء على الفروع بالمحافظات، لافتًا إلى أن الاحتياج إلى دواء «بنسلين» يصل إلى 360 ألف عبوة سنويًا، وأنه تم توفير 198 ألف عبوة وسيتم توفير 100 ألف عبوة بشهر نوفمبر المقبل، وجارٍ توفير مليون عبوة أخرى.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك خطًا ساخنًا للإدارة المركزية لشئون الصيدلة للتعرف على أماكن الفروع المتاح بها دواء البنسلين بالمحافظة التابع لها، وهو 16982.