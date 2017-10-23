محرز: نقدم قروضا ميسرة لتطوير مزارع الدواجن.. ونطبق إجراءات الأمن الحيوي

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قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، مساء الاثنين، إن «الوزارة تُطبق إجراءات الأمن الحيوي في مزارع الدواجن لمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور».

أضافت محرز، خلال حوارها ببرنامج «ما وراء الحدث»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن «هناك دعم لهيئة المصل واللقاح لإنتاج مصل ضد أنفلونزا الطيور محليًا.. ونقدم قروض ميسرة لتطوير المزارع».

أوضحت نائب الوزير، أن «الزراعة التعاقدية أسفرت عن زراعة أكثر من 500 ألف فدانًا».

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فيما قال، النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن «المجلس يستعرض قريبًا خطة لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور استعدادا للمشكلة قبل وقوعها».

وتلقى الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، تقريرًا من الإدارة المركزية لقطاع الإرشاد الزراعي حول تدوير مخلفات قش الأرز للموسم الحالي، حيث بلغ إجمالي مساحات الأرز التي تم حصادها حتى 18 من أكتوبر الجاري، مليون و128 ألفا و 998 فدانا، مشيرًا إلى أن عدد محاضر حرق قش الأرز للمساحات المزروعة بلغ 6518 محضرًا بإجمالي مساحة 2138 فدانًا.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في تصريح له الاثنين، إن هناك تنسيقًا دوريًا بين وزارتي الزراعة والبيئة لتدوير قشّ الأرز، موضحًا أن ما تم تجميعه حتى 18 أكتوبر الجاري بلغ 183 ألفا و137 طنا من قش الأرز، بالإضافة إلى تحويله إلى كومات أسمدة بلغت 140 ألفا و676 طنا، وكومات يوريا 14 ألفا و174 طنًا لتحويلها لأعلاف وسماد غير تقليدي يوفر أحد مستلزمات الإنتاج المهمة.