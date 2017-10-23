تنازل مرشح نوبي لمقعد الرئاسة في انتخابات نادي أسوان

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انسحب ياسر منيب، مدير أحد البنوك الكبرى بأسوان، ذو الأصول النوبية، من انتخابات رئاسة نادى أسوان، وتركه لصالح مرشح آخر ينتمى إلى قبيلته.

جاء ذلك عقب الجلسة الودية التى جمعت عددًا من قيادات النوبة بأسوان، برئاسة اللواء عبد الوهاب أبازيد مساعد وزير الداخلية السابق، والتى تم خلالها الاتفاق على تنازل المرشح حمدى منيب، ابن شقيق الفنان الكبير الراحل أحمد منيب، وذلك لصالح اللواء أحمد سليمان، وبذلك ينحصر سباق الترشح على مقعد الرئاسة بين كل من اللواء أحمد سليمان والمستشار الشافعى صالح رئيس النادى الأسبق.

وكان باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى أسوان، قد أغلق منتصف الشهر الجارى، بعد أن تقدم للترشح 29 شخصًا، لاختيار 10 أعضاء خلال الانتخابات، التى من المقرر لها أن تجرى الانتخابات فى 24 نوفمبر المقبل.

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قال حسن عبد القادر، رئيس نادى أسوان، إنه يترشح على منصب الرئيس كل من: اللواء أحمد سليمان داوود، والمستشار الشافعى صالح، بعد تنازل المحاسب ياسر حمدى صالح، ويترشح منصب نائب رئيس مجلس الإدارة تقدم كل من: الكابتن أحمد راشد، وأحمد سالم بغدادى، وأحمد فكرى إبراهيم بوشناق، والكابتن محمد حمدان، والكابتن يوسف عبد الحى "سبالك".

وأضاف عبد القادر، أنه تقدم للترشح على منصب أمين الصندوق، تقدم كل من: أحمد طه محمد صالح "بلحة"، ومحمد سيد حامد، ومحمد سعد زغلول "الزيات"، فيما تقدم للترشح على مقاعد العضوية فوق السن كل من: أبو الحسن الشاذلى، وأحمد ناصر صبور، وإيهاب محمد منصور "تونى"، وبشرى فهمى خليل، وتامر محمد ماضى "بونتو"، وحسين صابر حمد، وسامح عبد المنعم "سلبيتة"، وصلاح جمعة "سمكة"، وعمرو عبد العظيم، ومحمد هاشم، ومحمود محمد حنفى، ومصطفى أمين.

وأشار رئيس النادى، إلى أنه تقدم للترشح على مقاعد العضوية، تحت السن، تقدم كل من: خالد جمال عبد الناصر، وشهاب أحمد سالم، ومحمد حمدى عباس "بلز"، ومحمد صلاح مندور، ومحمد فوزى فضل، ومهاب حسن عبد الكريم.