السيسي لـ"فرانس 24" عن هجوم الواحات: لا يمكن تأمين حدود ممتدة بنسبة 100%

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، في حوار مع قناة "فرانس 24" إن الإرهاب هو الخطر الذي يهدد العالم كله ويجب التكاتف لمواجهته، مؤكدًا في الوقت نفسه أن منظمات دولية حقوقية تقوم بحملات ممنهجة ضد مصر ومشيرًا إلى أن عناصر الإخوان المسلمين يواجهون محاكمات عادلة بإجراءات تقاضي طبقًا للقانون المصري.

وأكد في حواره أن العلاقات الفرنسية المصرية تشهد جهود حول الإرهاب أبرزها، أن الإرهاب لا يضرب مصر فقط ودول عربية أخرى بل المنطقة كلها والشرق الأوسط، ولا زم كلنا نتوحد للتغلب على التحدي الخطير يحتاج جهد كبير مشترك وإرادة حقيقية.

وتابع في إجابة عن عملية الواحات الكبيرة:" نحن نقدر أن النجاح في سوريا والعراق سيترتب عليه انتقال ولو لبعض العناصر من هذه الجبهة في اتجاه ليبيا ومصر وسيناء وغرب إفريقيا. عشان كدا محتاجين نتكاتف ونمنع وصول المقتلين أو الأسلحة".

وأضاف: "حتى الآن خلال سنتين ونص تلاتة دمرنا اللي قدرنا ندمره. أكثر من 1200 عربية محملة بالأسلحة والذخائر والمقاتلين".

محدش يقدر يأمن حدود ممتدة لـ1200 كيلو بنسبة 100%، لكن في جهود مشتركة لمنع وصول الأسلحة والمقاتلين في ليبيا ثم التعامل مع المقاتلين هناك.

الجهنة المتورطة في الواحات، نحن بداية التحقيقات. وأقول في دول تقوم بتمويل الإرهاب والسلاح والمعنوي والإعلامي والسياسي وعليها أن تتوقف من أجل استقرار العالم.

الموضوع مع قطر أننا طلبنا 14 مطلب، مصر سياستها ثابتة لا نتدخل في شئون الدول الأخرى ونطلب منهم عدم التدخل في شئون الأخرين.

وفي إجابته عن السؤال حول الأزمة السورية قال إن ما يحدث في سوريا سيترتب عليه اتجاه عناصر من التنظيم نحو ليبيا ومصر وسيناء وغرب إفريقيا، ويجب منع المقاتلين والأسلحة.

وأكد أنه لا يوجد في مصر أي معتقل سياسي واتهم المنظمات الحقوقية الدولية بأنها تقوم بحملة ممنهجة ضد مصر. وتابع الرئيس في إجابة لسؤال حول انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان "الشهداء وأسرهم والأطفال والأرامل والأمهات التي فقدت أبناءها، فين حقوق الإنسان هنا؟". وتابع أن الإخوان المسلمين يتعرضون لمحاكمة عادلة.